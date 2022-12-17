Фінал чемпіонату світу з футболу 2022: коли розпочнеться матч Аргентина – Франція

В неділю, 18 грудня, визначиться чемпіон світу з футболу серед збірних. У фіналі зіграють збірні Аргентини та Франції.

Фінал ЧС-2022 відбудеться на стадіоні "Лусаїл" в Катарі. Трофей між собою розіграють збірні Аргентини та Франції, які у своїй історії двічі вигравали чемпіонат світу. Тож переможець цього матчу стане триразовим чемпіоном світу.

Детальніше В боротьбі за третє чемпіонство: чого очікувати від фіналу ЧС-2022 Аргентина – Франція

Фінал Аргентина – Франція розпочнеться о 17:00 за київським часом. Перед матчем відбудеться церемонія закриття ЧС-2022. Вона розпочнеться о 16:00. Після матчу – церемонія нагородження переможців.

Трансляція матчу буде доступна на місцевих телеканалах "Суспільного", на сайті "Суспільне Спорт" та платформі Megogo. Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Аргентина – Франція, щоб вболівальники не пропустили найцікавіше з того, що відбудеться на полі.