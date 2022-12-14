Повернення "золотого" форварда: Реал дозволив Каріму Бензема зіграти у фіналі ЧС-2022

Володар Золотого М'яча цього року не зміг зіграти у жодному поєдинку Мундіаля через травму. Втім гравець вже відновився і рветься у бій.

Збірна Франції опинилась за крок до вирішального матчу чемпіонату світу 2022. У півфіналі команді Дідьє Дешама треба здолати головну сенсацію Мундіаля – збірну Марокко.

Слідкуйте з нами Франція – Марокко: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2022

Весь турнрі "Ле Бле" провели без чинного володаря Золотого М'яча Каріма Бензема. Нападник Реала отримав травму квадрицепса перед стартом турніру і поїхав лікуватись. Втім одужання Каріма проходить швидше, ніж очікувалось.

Бензема готовий до фіналу

34-річний форвард вже тренується у загальній групі Реала і навіть сподівається допомогти збірній Франції у фіналі ЧС, якщо вона туди потрапить. Мадридці вже дали згоду на те, щоб Бензема доєднався до табору "Ле Бле" у Катарі і зіграв у вирішальному матчі.

Відзначимо, що Карім має на це юридичні права, адже Дешам не замінював його ніким із інших форвардів. Бензема залишився у заявці збірної Франції, тому він стане володарем Кубка світу або ж срібної чи бронзової медалі в разі успіху "Ле Бле".

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Карім ще не був чемпіоном світу

Нагадаємо, що збірна Франції є чинним чемпіоном світу. У 2018 році Дешам і компанія переграли у фіналі Хорватію (4:2), але Бензема тоді у заявці не було. Нападник мав конфлікт із тренером, який зміг вирішити лише перед Євро-2020.

Суперником французів у фіналі-2022 стане збірна Аргентини з Ліонелем Мессі. "Альбіселесте" не помітили у півфіналі Хорватію (3:0) і вшосте у своїй історії зіграють у вирішальному матчі Мундіалю.