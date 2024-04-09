На Прикарпатті судитимуть командира ТЦК, який взяв на фіктивну службу футболістів: деталі справи

Командира охорони Івано-Франківського ТЦК звинувачують в організації фіктивної служби для гравців Прикарпаття. Самі ж футболісти ніякі військові зобов'язання не виконували.

Минулого року футбольний клуб Прикарпаття з Івано-Франківська потрапив у гучний скандал. Футболісти клубу отримали звинувачення у фіктивному проходженні військової служби.

До теми Фіктивне зарахування на військову службу для "обраних": в Івано-Франківську спалахнув скандал

Судитимуть за організацію фіктивної служби

Ще в лютому 2022 року, на початку повномасштабної війни, 14 гравців та тренерів Прикарпаття нібито вступили до лав ЗСУ. Про це навіть було офіційно оголошено самим клубом.

Втім пізніше з'явилась інформація, що командир роти охорони Івано-Франківського обласного ТЦК допомагав членам клубу обходити закон. ДБР оголосило йому підозру, звинувативши у службі футболістів лише "на папері".

Як повідомляє Офіс Генерального прокурора України, Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону скерувала до суду обвинувачувальний акт стосовно командира роти охорони.

Колосальні збитки державі

Розслідування встановило, що під керівництвом обвинуваченого фіктивно служили семеро військовослужбовців. Серед них – гравці та тренери місцевої професійної футбольної команди. Самі ж спортсмени на службу не з’являлися та жодних військових обов’язків не виконували.

Читайте також Українські клуби полюють за забивним футболістом "молодіжки" Ізраїлю

Сума завданих Україні збитків за забезпечення цих "службовців" становить 1,5 мільйона гривень. Частину із цих коштів командир повернув на етапі досудового розслідування. Його відсторонили від посади та взяли під варту.

Зазначимо, що наразі Прикарпаття виступає у Першій лізі, що є другим за рівнем дивізіоном чемпіонату України. Іванофранківці потрапили у групу боротьби за вихід в УПЛ, але там поки йдуть на останньому десятому місці.