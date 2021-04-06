ФІФА заборонила Максу Кілману виступати за збірну України

Англійський захисник Макс Кілман не зможе виступати за збірну України з футболу. ФІФА не дала йому право змінити футбольне громадянство.

Гравець англійського Вулверхемптона Макс Кілман має англійське громадянство. Він народився в Англії, і навіть виступав за футзальну збірну країни. Але згодом він почав прогресувати й у великому футболі, і зараз виступає за Вулверхемптон в АПЛ.

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Однак його мати з України та має українське громадянство. І футболіст заявив, що не проти виступати за збірну України.

Але на заваді стали його матчі за футзальну збірну Англії – він зіграв вісім офіційних ігор за збірну Англії з футзалу. Тому Українська асоціація футболу направила лист до ФІФА з проханням роз'яснити ситуацію.

За даними журналіста Ігоря Циганика, УАФ отримала відмову від ФІФА щодо права Макса Кілмана виступати за збірну України. Саме через офіційні матчі за англійську футзальну збірну.

"У нього є англійське футбольне громадянство, і він повинен пробиватися в футбольну збірну Англії – футзальну, з пляжного футболу або великого футболу. Футзал, пляжний футбол та великий футбол – це одна сім'я. І якщо ти зіграв за одну дорослу збірну з пляжного футболу, то ти вже не маєш права грати за інші збірні інших країн. Тому, я думаю, що історія з Максом Кілманом вже закрита", – заявив Ігор Циганик.