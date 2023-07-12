Амбітні цілі пішли лісом: ФІФА заборонила клубу Роналду підписувати новачків

Головний футбольний орган світу наклав санкції на Аль-Наср через борг три річної давнини. Тепер віцечемпіон Саудівської Аравії може залишитись без підсилення.

Цієї зими Аль-Наср провернув найгучніший трансфер в історії Саудівської Аравії. Азійський клуб підписав Кріштіану Роналду з метою і далі заманювати зірок європейського футболу.

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Втім схоже, що плани "жовто-синіх" можуть зірватися. Журналіст Бен Джейкобс повідомив, що ФІФА наклала бан на Аль-Наср щодо реєстрації нових гравців.

Як виявилось, саудівський клуб має борг перед англійським Лестером через трансфер Ахмеда Муси у 2018 році. Той трансфер обійшовся аравійцям у 16,5 мільйона євро.

Ця сума була сплачена, але Аль-Наср не виплатив бонуси у розмірі 460 тисяч євро. Вони були передбачені договором за успішні виступи нігерійця, але так і не дійшли до Лестера.

Із чим Аль-Наср підходить до сезону

Муса пішов з Аль-Насра у 2020 році, оформивши 10 голів та 7 асистів за два сезони. Нині нігерієць, який свого часу виступав у Росії за ЦСКА, грає за турецький Сівасспор.

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Відзначимо, що клуб цього літа встиг підписати фіналіста Ліги чемпіонів у складі Інтера Марцело Брозовича. Також Аль-Наср цікавився Хакімом Зієшем з Челсі, але не домовився з марокканцем по контракту.

До слова, влітку аравійську команду очолив екстренер Шахтаря Луїш Каштру. Минулий сезон Аль-Наср завершив на другій сходинці у чемпіонаті Саудівської Аравії, поступившись Аль-Іттіхаду п'ятьма балами.