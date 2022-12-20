"Війна – це не політика": гендиректор Шахтаря пояснив, чому ФІФА – проросійська організація

Сергій Палкін не сумнівається, що головний футбольний орган світу підіграє терористам та не поважає Україну. Він довів це на прикладі чемпіонату світу в Катарі та відношення до наших клубів.

В останній час ФІФА все частіше показує свою антиукраїнську позицію. Організація заборонила показ виступу Президента України Володимира Зеленського із закликом щодо миру у світі.

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Також федерація дозволила легіонерам залишати УПЛ попри діючі контракти з нашими клубами. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін висловив свій гнів щодо проросійської позиції ФІФА.

"Чемпіонат світу з футболу в Катарі ще раз показав усю сутність ФІФА. Це відверто проросійська организація, яка не цурається підтримувати Росію, хоч і намагається робити це приховано. За всіх часів Мундіаль був святом для вболівальників з усієї планети. Він об'єднував людей, різні народи та континенти, відкривав нові кордони та надавав майданчик для миру. Навіть якщо твоя збірна не бере участі у світовій першості, ти все одно міг приїхати та насолодитися атмосферою футбольної урочистості. Але в Катарі не всі мали таку нагоду.

Ще в жовтні влада Катару перестала пропускати українців у свою країну. Нашим уболівальникам не видавали дозвіл на в'їзд і не дозволяли оформити Hayya Card – персоніфікований документ, за яким можна потрапити на матчі чемпіонату світу. Потрібно було подати заявку, але рішення не ухвалювалося. У той час, як росіяни отримували картку за один день. Ставлення ФІФА до України загалом та війни, яку розв'язала Росія в нашій країні, наголошує і на факті відмови Президенту Зеленському у відеозверненні з меседжем світу до всього світу перед фіналом ЧС-2022.

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Вирішальний матч Мундіалю дивилися 1,2 мільярди людей по всій планеті, і забрати можливість виступити перед такою аудиторією – моральний злочин перед людством. "Make football work for society" або "Змусьте футбол працювати на суспільство", - це одна з цілей Візії ФІФА 2020-2023, яку вона сама рекламує. Але чомусь щодо України та українців це не працює. Протягом усіх десяти місяців війни ми бачимо, наскільки упереджено ФІФА та її керівництво ставляться до України. Маючи величезні ресурси та вплив у світі, вони не зробили нічого, щоб вплинути на агресора та зупинити війну.

Футбол поза політикою? Але ж війна – це не політика, це загибель сотень тисяч людей, зруйновані будинки та долі. Але за час чемпіонату світу у Катарі ФІФА жодного разу не звернула увагу світу на геноцид українців. ФІФА ставить на межу виживання українські клуби, думаючи лише про заробітки агентів, не поважає українських уболівальників, створюючи їм перешкоди у перегляді матчів, і за першої нагоди підігрує Росії. ФІФА із суто політичної повинна трансформуватися в більш професійну організацію. Коли в основі прийняття рішень мають бути насамперед цінності, а не політичні та економічні інтереси окремих країн та їх представників,

– написав Палкін на своїй сторінці у фейсбук.

Як ФІФА підклала свиню Шахтарю

Нагадаємо, що Шахтар сильно постраждав від рішення ФІФА щодо легіонерів в УПЛ. Клуб втратив більше десяти своїх найцінніших гравців. "Гірники" намагались домовитись щодо іншого врегулювання питання, але організація не захотіла шукати способи, які б задовольнили і наші клуби.

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Пізніше Шахтар подав позов на ФІФА у Спортивний арбітражний суд, який знаходиться у Лозанні. Розгляд справи має відбутись до кінця цього року. "Гірники" вимагають від ФІФА компенсації у розмірі 50 мільйонів євро, а також скасування правила ФІФА.

Нині донеччани мають більше 35 мільйонів євро боргу за зобов'язаннями, які були взяті до повномасштабного вторгнення. Продаж гравців допоміг би "гірникам" вирішити це питання, але рішення федерації поставило Шахтар на межу виживання.