ФІФА встановила ліміт орендованих футболістів для клубів

Міжнародна федерація футболу змінює правила оренди гравців у професійному футболі. ФІФА влітку офіційно встановить ліміт орендованих футболістів.

Нові правила набудуть чинності з липня 2022 року

Футбольні клуби зобов'яжуть укладати письмову угоду. У ній мають бути прописані тривалість оренди та фінансові умови.

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У ФІФА вирішили скоротити термін таких угод. Відтепер максимальний термін оренди складатиме 1 рік, а мінімальний – період між двома трансферними вікнами (пів року).

Наразі дозволено укладати оренди на 2 роки.

Клубам буде заборонено здійснювати суборенду гравців у третю команду.

Зміни торкнуться й кількості орендованих футболістів. Протягом одного сезону може бути понад три гравці, орендовані в одного клубу. Так само клуб не може віддати трьох своїх футболістів в оренду іншому.

З літа 2022 року, коли набудуть чинності нові правила, буде обмежена максимальна кількість оренд. У ФІФА вирішили провести це нововведення у три етапи:

з 1-го липня 2022 року до 30-го червня 2023-го клуби не зможуть брати понад вісім гравців або віддавати в оренду таку ж кількість гравців за сезон;

з 1-го липня 2023 до 30-го червня 2024 це обмеження буде встановлено на позначці по 7 гравців за сезон;

з липня 2024 клуби не зможуть брати в оренду понад шість гравців протягом сезону і віддавати в оренду не більше, аніж шість футболістів.

Обмеження не поширюватимуться на футболістів молодших 21 року.

. В чемпіонаті України з футболу наразі є відразу два клуби, які потенційно не відповідають вимогам ФІФА щодо кількості орендованих гравців. У Маріуполі відразу 14 орендованих футболістів з Шахтаря. Також одеський Чорноморець орендував у Динамо вісьмох гравців.