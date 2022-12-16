ФІФА проти: організація відхилила прохання Зеленського поділитись посланням миру на фіналі ЧС

Володимир Зеленського висунув прохання ФІФА. Заклик президента України полягав в меседжі миру у всьому світі перед початком фіналу ЧС-2022 у Катарі.

Повідомляється, що Зеленський через відеозв'язок мав з'явитись перед вболівальниками на фіналі чемпіонаті світу в Катарі. Невідомо чи президент України мав вийти у прямий етер чи організатори би увімкнули відеозапис.

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Переговори між Україною та організаторами ЧС ще тривають. Українська сторона надіялась, що представники ФІФА будуть використовувати свої можливості для загального блага. Світова організація ж відмовилась будь-як коментувати цю ситуацію.

Україна неодноразово намагалась використати світові події задля меседжів миру та щоб нагадати про війну на теренах нашої держави. Володимир Зеленський через відеозв'язок повлявся на Греммі та Каннському кінофестивалі.