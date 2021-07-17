ФІФА тестує революційні зміни правил у футболі: що вони передбачають

ФІФА тестує нові правила у футболі, які випробовують під час Future of Football Cup – молодіжного турніру для футболістів, молодших 19 років. Зміни передбачають 2 тайми по 30 хвилин та необмежену кількість замін.

В турнірі наразі беруть участь юнацькі команди ПСВ, АЗ, РБ Лейпциг та Брюгге. Турнір відбувається в Нідерландах.

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Нові правила футболу

Молодіжні команди першими протестують п'ять нововведень, які згодом можуть запровадити. Наразі мовить про:

поділ часу гри на 2 тайми по 30 хвилин кожен. Ба більше, гра й відповідно час зупиняються при кожній перерві наче у баскетболі;

можливість вводити необмежену кількість замін;

дозвіл розігрувати аути ударом ногами;

можливість самому розігрувати вільні удари (аути, від воріт тощо);

5-хвилинна дискваліфікація щоразу, якщо гравець отримує жовту картку (за другу жовту покарання залишається тим самим – вилучення).

Попередньо відомо, що саме за результатами турніру ФІФА оцінить зміни та розгляне можливість їхнього подання на Міжнародну раду, яка їх має ухвалити.

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