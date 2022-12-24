Головне не вийти на самих себе: ФІФА розпочало розслідування про появу кухаря на фіналі ЧС-2022

Відомий турецький ресторатор Нусрет Гьокче вирішив привернути до себе увагу, вийшовши на поле під час святкування перемоги Аргентини на ЧС-2022. Справа дійшла до розслідування ФІФА.

Збірна Аргентини втретє в своїй історії стала чемпіоном світу. Під час святкування перемоги поруч з героями Мундіалю з'явився турецький кухар Нусрет Гьокче, відомий як Солт Бей.

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Ресторатор невимушено фотографувався із футболістами "Альбіселесте". Для більшого піару він взяв до рук Кубок світу, хоча за правилами ФІФА, до трофею може доторкнутися лише "дуже обрана група людей", включаючи колишніх переможців і глав держав.

На одному з відео Солт Бей смикає за руку Мессі, намагаюсь привернути до себе увагу найкращого гравця чемпіонату світу. Судячи з реакції Лео, він був не в захваті від такої уваги кухаря.

Відео Солт Бея з Мессі

Завдяки резонансу, у ФІФА вирішили провести розслідування, яким чином сторонні особи отримали доступ до тріумфаторів та Кубку світу.

Після перевірки ФІФА з'ясує, яким чином окремі особи отримали неправомірний доступ на поле після церемонії закриття на стадіоні "Лусаїл" 18 грудня,

– говориться в заяві Міжнародної федерації футболу.

Чим відомий кухар Солт Бей

Турецький шеф-кухар та власник мережі ресторані Нусрет Гьокче став відомий завдяки вірусному відео, на якому він солить м'ясо за допомогою руху, схожого на стійку кобри.

Нусрет отримав неймовірну популярність, завдяки чому до його ресторанів зачастили відомі політики та знаменитості.

У своїх соціальних мережах шеф-кухар вихвалється спільними фото та відео із зірками футболу – Робертом Левандовським та Кіліаном Мбаппе.

Зв'язок кухаря з Інфантіно

Під час чемпіонату світу в Катарі Солт Бей часто опинявся в компанії президента ФІФА Джанні Інфантіно. Можливо чиновник теж полюбляє частувати у ресторанах турецького кухара. Цілком ймовірно, що епатажний ресторатор скористався знайомством, щоб отримати свою частку слави під час святкування чемпіонів світу. Тож тепер головне, щоб під час розслідування ФІФА, слідчі не вийшли на президента Міжнародної федерації футболу.

Відео Солт Бея з Інфантіно