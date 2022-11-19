Коли диктатори в пріоритеті: ФІФА пропонувала Північній Кореї організувати чемпіонат світу

Керівництво ФІФА інколи вважає, що вони завдяки футболу можуть "нести добро" у світі. Та деколи така їх діяльність межує з божевіллям.

Цю думку вкотре доводять слова президента ФІФА Джанні Інфантіно. Він зізнався, що пропонував владі КНДР провести футбольний турнір.

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"Декілька років тому я їздив у Північну Корею, щоб запитати, чи готові вони провести жіночий чемпіонат світу разом з Південною Кореєю. Звісно, це не увінчалося успіхом, але я спробую ще сто разів, якщо це допоможе", – розповів Інфантіно.

Цілком ймовірно, що ця поїздка була у 2017 році. Тоді Інфантіно відвідав з візитом Південну Корею, де тамтешній президент Чже Ін Мун і запропонував ідею, щоб дві країни спільно провели чемпіонат світу. Тоді це сприймалося як зусилля по зміцненню миру в регіоні.

Чемпіонати світу для диктаторів

Для ФІФА не вперше проводити чемпіонати світу з футболу в країнах, де панують диктатори.

Для прикладу, чемпіонат світу 1978 року приймала Аргентина. За два роки до того в країні стався військовий переворот, де владу захопив генерал Хорхе Відела. В країні була встановлена військова диктатура, а незгідних викрадали, піддавали тортурам та вбивали. Попри це, ФІФА відмовилася переносити чемпіонат світу в іншу країну. І він таки відбувся в Аргентині.

У 2018 році чемпіонаті світу приймала Росія. І це сталося вже після того, як країна розпочала війну проти України, окупувавши Крим. ФІФА мала чотири роки, щоб змінити господаря турніру, але відмовилася це робити.

У 2022 році чемпіонат світу з футболу відбудеться в Катарі. Щодо цієї країни постійно виникають скандали стосовно чемпіонату світу. За даними ЗМІ, ще в лютому 2021 року було відомо про загибель щонайменше 6,5 тисячі трудових мігрантів, які були залучені до будівництва стадіонів та інших інфраструктурних об'єктів в Катарі за дев’ять років. Окрім того, в країні складна ситуація із дотриманням прав людей.

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Щодо Південної Кореї, то ця країна вже приймала чемпіонат світу – у 2002 році. При цьому ФІФА тоді теж вирішила вдатися до "миротворчої діяльності". На проведення турніру претендували Японія та Південна Корея. Між цими країнами давні напружені стосунки. Тож щоб їх "не погіршувати", у ФІФА вирішили віддати право проведення турніру їм обом, зробивши співгосподарями турніру.