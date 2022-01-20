ФІФА опублікувала топ-10 найдорожчих міжнародних трансферів у 2021 році

ФІФА опублікувала звіт щодо міжнародних трансферів футболістів у 2021 році. За цей час відбулося 18068 переходів, а загальна сума міжнародних трансферів склала 4,86 мільярда доларів.

Міжнародний трансферний ринок ще далеко від тих показників, які показував до початку пандемії. Хоча деякі показники таки почали зростати.

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Для прикладу, у 2021 році було здійснено 18068 міжнародних трансферів. Це лише на 12 переходів менше, аніж в рекордний 2019 рік, коли таких було 18080. А у 2020 році зафіксували лише 17190 міжнародних трансферів.

Однак продовжується падіння загального обсягу суми трансферу. У 2021 році вона склала 4,86 мільярда доларів. У 2019 році вона становила 7,35 мільярда доларів, а у 2020 році – 5,63 мільярда доларів.

ФІФА у своєму звіті аналізуєПереходи футболістів всередині країни між клубами тут не враховані.

Це означає, що клуби й далі активно підсилюють свої склади, але не готові платити шалені гроші. 66,8% усіх міжнародних трансферів у 2021 році – це підписання вільних агентів. Платні трансфери – лише 2230 (12,3% від загальної частки трансферів), що є найнижчим показником з 2011 року.

Одразу 59% платних трансферів коштувало менше ніж 500 тисяч доларів. Переходи від 5 мільйонів доларів та вище становили лише 10% від кількості платних трансферів (або 1,2% від загальної кількості). Відтак середня плата за трансфер впала до 300 тисяч доларів, повернувшись до рівня 2011 року.

На топ-10 міжнародних трансферів припало 15% від загальної суми трансферів. Або ж 730 мільйонів доларів.

Варто додати, що у звіт ФІФА не потрапив найдорожчий трансфер під час літнього трансферного вікна 2021 року – перехід Джека Гріліша з Астон Вілли до Манчестер Сіті за 117,5 мільйона євро. Все через те, що він відбувся всередині однієї країни. Через це деякі інші топові переходи також не потрапили у звіт.

Окрім того, у своєму звіті ФІФА не називає суми, за які гравці перейшли в інші клуби, склавши лише рейтинг.

Топ-10 найдорожчих міжнародних трансферів 2021 за версією ФІФА

*в дужках – ціни за версією Transfermarkt

Ромелу Лукаку: Інтер – Челсі (115 мільйонів євро) Джейдон Санчо: Боруссія – Манчестер Юнайтед (85 мільйонів євро) Ашраф Хакімі: Інтер – ПСЖ (60 мільйонів євро) Рафаель Варан: Реал – Манчестер Юнайтед (40 мільйонів євро) Теммі Абрахам: Челсі – Рома (40 мільйонів євро) Ібраїма Конате: РБ Лейпциг – Ліверпуль (40 мільйонів євро) Мартін Едегор: Реал – Арсенал (35 мільйонів євро) Амад Діалло: Аталанта – Манчестер Юнайтед (21,3 мільйона євро) Едуарду Камавінга: Ренн – Реал (31 мільйон євро) Браян Хіль: Севілья – Тоттенхем (25 мільйонів євро)

При цьому на восьмому місці опинився Амад Діалло, який в січні 2021 року став гравцем Манчестер Юнайтед. Transfermarkt оцінив цей перехід у 21,3 мільйона євро. Але в рейтингу ФІФА він стоїть вище, аніж трансфер Едуарду Камавінги в Реал за 31 мільйон євро.

Також на десятому місці в рейтингу ФІФА розміщений перехід Браяна Хіля. Він перейшов за 25 мільйонів євро з іспанської Севільї в англійський Тоттенхем. Правда "шпорам" довелося включити в угоду також перехід Еріка Ламели до Севільї.

Окрім того, Transfermarkt подає ще декілька переходів, які, на їх думку, були дорожчі, аніж той же перехід Хіля чи трансфер Діалло. Натомість їх немає в першій десятці рейтингу ФІФА: