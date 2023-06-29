П'ятий результат у історії: ФІФА оновила рейтинг збірних, в якому Україна піднялася на 6 пунктів

Міжнародна федерація оцінила усі національні збірні світу. Український колектив добився непоганого успіху.

Збірна України з футболу покращила свою позицію у рейтингу ФІФА на 6 пунктів. Все завдяки звитягам у червневих матчах.

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Справи йдуть на краще

Міжнародна федерація опублікувала черговий рейтинг національних збірних, якому "синьо-жовті" піднялися на 24-те місце. Таким чином, українці на 6 пунктів покриащили свої позиції, оскільки під час минулого оцінювання наша головна команда посідала 30-е місце, куди "синьо-жовті" потрапили після поразки від Англії (2:0).

Проте збірна України провела три поєдинки на початку літа. Спершу "синьо-жовті" протистояли збірній Німеччини (3:3) у товариському поєдинку, згодом українці організували неймовірний камбек проти Північної Македонії (2:3) та непросту перемогу проти Мальти (0:1) в рамках відбору до Євро-2024. Такі результати і допомогли Україні поліпшити своє становище у світовому рейтингу.

Суперники "синьо-жовтих" у рамках відбору до Євро-2024 посідають наступні місця: Англія – 4-е (плюс 1 позиція), Італія – 8-е (без змін), Північна Македонія – 68-е (мінус 3 позиції), Мальта – 172-е (без змін).

Таким чином, збірна України продемонструвала п'ятий результат за всю історію нашої національної команди. Україна тринадцятий раз поспіль потрапляє до 50-ки найкращих команд світу, та всьоме до топ-30. Найкращий результат "синьо-жовтих" припав на 2006-ий рік, коли збірна України на чемпіонаті світу-2006 у Німеччині змогла досягти чвертьфіналу Мундіалю. Тоді ФІФА розмістила "синьо-жовтих" на 13-е місце світового рейтингу. А от найгірший результат українців припав на період формування національної команди. У 1993 році "синьо-жовті" займали 90-у сходинку за підрахунками міжнародної федерації.

Топ-5 позицій збірної України у світовому рейтингу

2006-ий рік – 13-е місце.

2008-ий рік – 15-е місце.

2013-ий рік – 18 місце.

2009-ий рік – 22-е місце.

2019-ий, 2020-ий, 2023-ій роки – 24-е місце.

Топ-25 збірних світу / ФІФА