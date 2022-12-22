Найміцніши стіни: ФІФА оголосила список претендентів на звання голкіпера року

ФІФА назвала 7 претендетів на звання найкращого воротаря 2022 року. До списку не потрапив чинний володар нагороди.

Церемонія вручення нагороди найкращому серед кращих відбудеться 27-го лютого 2023 року. Останнім переможцем у номінації став голкіпер Челсі та збірної Сенегалу Едуар Менді.

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Список претендентів

Аліссон Беккер

30-річний воротар Ліверпуля зміг досягнути зі своєю командою фіналу Ліги Чемпіонів. На чемпіонаті світу-2022 був основним голкіпером збірної Бразилії, не дивлячись на складного конкурента в лиці Едерсона. Латиноамериканська збірна завершила свої виступи у чвертьфіналі мундіалю, а Беккер пропустив тільки 2 м'ячі.

Ясін Буну

31-річний голкіпер Севільї допоміг збірній Марокко стати сенсацією ЧС-2022, дійшовши до півфіналу турніру. Буну виграв серію пенальті в 1/8 проти збірної Іспанії, не пропустивши жодного м'яча.

Тібо Куртуа

30-річний воротар Реал Мадриду став, можливо, головним героєм "вершкових" у фінальному поєдинку ЛЧ проти Ліверпуля (1:0). Куртуа за той матч отримав нагороду кращого гравця. Та от збірна Бельгії на ЧС-2022 здивувала у негативному сенсі, не подолавши груповий етап.

Домінік Ліваковіч

27-річний голкіпер загребського Динамо став бронзовим призером ЧС-2022 зі збірною Хорватії. Лівакович на мундіалі в Катарі виграв дві серії пенальті (проти Японії в 1/8 та Бразилії в 1/4), а його феєричний матч проти збірної Бразилії запам'ятається ще на довго.

Майк Меньян

27-річний воротар Мілана разом зі своїм клубом став чемпіоном Італії. На ЧС-2022 за збірну Франції йому зіграти не вдалось через травму. Хоча, невідомо чи місце у стартовому складі для нього було би забезпечене, оскільки у французів є штатний голкіпер – Уго Льоріс.

Еміліано Мартінес

30-річний голкіпер Астон Вілли уже отримав одну нагороду – найкращому воротарю ЧС-2022. Він разом зі своєю збірною Аргентини тріумфував мундіаль в Катарі, вигравши серію пенальті у фіналі ЧС проти збірної Франції. Також голкіпер залишив свою команду у грі неймовірним сейвом на останніх секундах додатково часу у фіналі.

Мануель Ноєр

36-річний голкіпер мюнхенської Баварії виграв Бундеслігу зі своїм клубом. На ЧС-2022 відверто не здивував, погано відігравши свої матчі на мундіалі, а збірна Німеччини другий ЧС поспіль не змогла подолати груповий етап.