ФІФА назвала номінантів на нагороду Пушкаша: відео претендентів на гол року

На сайті ФІФА опублікували 11 відео голів, які претендують на нагороду Пушкаша. Її щороку вручають автору найбільш ефектного голу.

11 претендентів

У 2021 році на нагороду Пушкаша претендують одразу 11 гравців. При цьому за правилами, нагорода присуджується гравцеві, який забив найбільш естетично значущий гол, незалежно від чемпіонату, статі чи національності.

Луїс Діас (збірна Колумбії) – у ворота Бразилії

Готьє Ен (Валансьєн) – у ворота Ньора

Ерік Ламела (Тоттенхем) – у ворота Арсеналу

Валентіно Лазаро (Бенфіка) – у ворота Баєра

Ріяд Марез (збірна Алжира) – у ворота Зімбабве

Сандра Овусу-Анса (Супреме Ледіс) – у ворота Кумасі Спортс

Вангеліс Павлідіс (Віллем II) – у ворота Фортуни

Даніела Санчес (Керетаро) – у ворота Сан-Луїса

Патрик Шик (збірна Чехії) – у ворота Шотландії

Мехді Таремі (Порту) – у ворота Челсі

Керолайн Уір (Манчестер Сіті) – у ворота Манчестер Юнайтед

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Переможця нагороди буде визначено в голосуванні. Участь у ньому візьмуть експерти ФІФА та вболівальники.

Вболівальники на сайті ФІФА можуть проголосувати за три голи, які сподобалися найбільше.

Церемонія нагородження відбудеться 17 січня 2022 року під час The Best FIFA Football Awards