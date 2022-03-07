ФІФА хоче "дати задню": збірній Росії можуть дозволити зіграти з Польщею

ФІФА може перенести стиковий матч ЧС-2022 Росія – Польща, незважаючи на усунення російської збірної від міжнародних турнірів.

За інформацією польського видання Interia, у ФІФА зараз намагаються знайти рішення, яким Росія продовжить участь у кваліфікації.

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У той час, як в Україні від рук російських солдатів гине все більше мирних жителів, ФІФА досі не покарала збірну Росії поразкою у майбутньому матчі плей-офф чемпіонату світу, який має відбутися 24 березня у Москві.

Польща направила три листи в УЄФА

Наразі Польська футбольна асоціація надіслала ФІФА три листи про напад військ РФ на Україну. У першому, відправленому 22 лютого, поляки висловили стурбованість напруженою ситуацією та запросили термінову позицію органу щодо цього.

У другому, підготовленому через два дні, Польська футбольна асоціація, а також шведська та чеська федерації повідомили ФІФА про те, що їхні збірні не полетять до Москви на матчі плей-офф. 26 лютого було надіслано найважливішого листа, в якому поляки прямо заявили, що взагалі не мають наміру грати з Росією.

Але ФІФА щосили намагається знайти рішення, яке дозволило б їй не втратити Росію. Це було б "безпечним" рішенням, тим більше, що росіяни оголосили, що оскаржуватимуть рішення про усунення в Спортивному арбітражному суді в Лозанні.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. До этого об отказе играть со сборной России в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира в Катаре заявили национальные команды Польши, Швеции и Чехии. Также встречаться с Россией отказались Албания, Ирландия, Швейцария и Англия. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4630719-fifa-mozhet-perenesti-stykovoj-match-chm-2022-rossiya-polsha-na-iyun.html?utm_source=copypaste

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. До этого об отказе играть со сборной России в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира в Катаре заявили национальные команды Польши, Швеции и Чехии. Также встречаться с Россией отказались Албания, Ирландия, Швейцария и Англия. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4630719-fifa-mozhet-perenesti-stykovoj-match-chm-2022-rossiya-polsha-na-iyun.html?utm_source=copypaste

28 лютого ФІФА та УЄФА відсторонили російські клуби та збірну Росії від участі у всіх міжнародних змаганнях. До цього про відмову грати зі збірною Росії у стикових матчах за право виступити на чемпіонаті світу у Катарі заявили національні команди Польщі, Швеції та Чехії. Також зустрічатися з Росією відмовилися Албанія, Ірландія, Швейцарія та Англія.

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