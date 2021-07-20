Знову допінг: ФІФА дискваліфікувала трьох російських футболістів
20 липня 2021 , 08:14Читать новость на русском
Джерело:Чемпионат.com
Дисциплінарний комітет ФІФА ввів санкції щодо трьох російських футболістів за порушення антидопінгового законодавства.
Знову за своє
Під дисциплінарні санкції потрапили гравець пермської Зірки Іван Князєв, Ростова Володимир Обухов, а також воротар жіночої команди Самарського державного соціально-педагогічного університету Дарина Мещерякова.
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- У пробах перших двох футболістів, взятих іще в 2013 році, було виявлено сліди Метандіенону – стероїду, синтезованого у 60-х роках минулого століття.
- У крові Мещерякової ФІФА виявила Фуросемід – сечогінний засіб, що сприяє виведенню з організму заборонених речовин.
Князєв і Мещерякова були засуджені до дворічного терміну дискваліфікації. Обухов визнав порушення, співпрацював зі слідством, надаючи істотну допомогу, і в світлі цих обставин дисциплінарний комітет вирішив скоротити йому термін дискваліфікації до шести місяців. Обухов буде тимчасово відсторонений до 2 грудня 2021 року.