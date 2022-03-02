ФІБА Європи ввела жорстокі санкції проти Росії
Джерело:FIBA
Російський спорт з кожним днем потерпає від санкцій. Проте це ніщо, у порівнянні з тим, що переживають українці.
ФІБА Європи солідарна з українцями
Виконавчий комітет ФІБА Європи у середу, 2 березня, провів засідання, на якому були прийняті рішення з огляду на вторгнення російських військ на територію України. Відтепер на баскетбол у Росії очікують жорстокі санкції.
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Комітет ухвалив такі рішення:
- Заборонити участь російських команд у клубних змаганнях ФІБА Європи до подальших повідомлень;
- Заборонити участь російських офіційних осіб, включаючи делегатів, супервайзерів, суддів тощо, у змаганнях ФІБА Європи до подальших повідомлень;
- Усі ігри українських клубів у ФІБА Європи, клубні змагання, мають проводитися за межами України, але в межах європейського континенту;
- Відхилити заявку Росії на проведення Євробаскету ФІБА 2025. Водночас процедура обрання країни, яка прийматиме турнір, пройде за планом.
- Відповідно до ухвалених рішень сезон клубних змагань ФІБА Європи 2021-22 років пройде без російських команд, це стосується Євроліги, Жіночого єврокубка і Кубка Європи ФІБА.
ФІБА Європи уважно стежить за ситуацією в Україні. Вона може скоригувати свої рішення, якщо Росія припинить війну.
ФІБА Європи шкодує про наслідки для окремих осіб, клубів і національних команд і сподівається, що всі члени європейської баскетбольної родини дуже скоро знову об’єднаються у мирі.
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