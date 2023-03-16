Донеччани посипались: Феєнорд вдруге за тайм вразив ворота Шахтаря – відео крутого пострілу

Роттердамська команда вчисту переграє гостей з України. Вже до середини першої половини господарі забили двічі завдяки нападнику Хіменесу та хавбеку Кокчу.

Донецький Шахтар проводить матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи. Команда Ігора Йовічевіча грає на виїзді з роттердамським Феєнордом, з яким тиждень тому розписали нічию (1:1), пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Феєнорд – Шахтар: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги Європи

"Гірники" погано почали перший тайм. Вже на дев'ятій хвилині "червоно-чорні" відкрили рахунок завдяки фінту та точному удару Хіменеса.

А вже в середині першої половини підопічні Арне Слота подвоїли перевагу. Шахтар на лівому фланзі втратив м'яч, Шиманський доставив його капітану Кокчу. Турецький хавбек знайшов момент для удару і дальнім пострілом вразив нижній кут воріт Трубіна.

Відео голу Кокчу: