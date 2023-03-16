Шахтар першим пропустив: форвард Феєнорда скористався помилкою "гірників" – відео

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи донецький Шахтар грає на виїзді проти нідерландського Феєнорда. На жаль, вже в дебюті матчу підопічні Йовічевича пропустили гол.

Футболісти Феєнорда з перших хвилин захопили ініціативу в матчі проти Шахтаря. Стартовий тиск нідерландської команди приніс результат на 9-й хвилині матчу, пише 24-й канал.

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В центрі поля помилився Дмитро Криськів, а господарі поля у кілька пасів вивели на ударну позицію мексиканця Сантьяго Хіменеса. Форвард Феєнорда проявив індивідуальну майстерність, влучно пробивши по воротах Трубіна. Голкіпер "гірників" нічим не міг допомогти своїй команді.

Відео голу Хіменеса

Після голу Хіменеса загальний рахунок у протистоянні став 2:1 на користь Феєнорда. "Гірникам" обов'язково потрібно забивати гол у відповідь.