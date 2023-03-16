Тотальне приниження Шахтаря: "гірники" ганебно програли Феєнорду та вилетіли з ЛЄ – відеоогляд

Лідер чемпіонату Нідерландів буквально за годину накидав у ворота Анатолія Трубіна сім м'ячів. Це поставило крапку у єврокубковому сезоні донеччан.

Феєнорд – Шахтар 7:1

Голи: Хіменес, 9, Кокчу, 24, 38 (пен), Ідріссі, 49, 60, Джаканбакш, 64, Данілу, 67 – Келсі, 87.

Донецький Шахтар завершив матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи. Підпічні Ігора Йовічевіча відіграли на виїзді з роттердамським Феєнордом, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Феєнорд – Шахтар: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги Європи

Тиждень тому у номінально домашній грі в Варшаві "гірники" зіграли внічию (1:1). Попри неяскраву гру Шахтар відкрив рахунок завдяки дивному голу Ракіцького, але перемогу не втримав, пропустивши за три хвилини до закінчення зустрічі.

На матч в Роттердамі українці отримали підсилення, адже після дискваліфікацій повернулись Бондар, Конопля та Михайліченко. Однак з перших хвилин на "Де Куйпе" гра пішла за сценарієм господарів.

Перший тайм все вирішив

Вже на дев'ятій хвилині "червоно-чорні" відкрили рахунок. Хіменес отримав м'яч на вході у карний майданчик донеччан, фінтом прибрав Бондаря та пробив Трубіна.

А вже в середині першої половини підопічні Арне Слота подвоїли перевагу. Шахтар на лівому фланзі втратив м'яч, Шиманський доставив його капітану Кокчу. Турецький хавбек знайшов момент для удару і дальнім пострілом вразив нижній кут воріт.

Шахтар намагався будувати свої атаки, але із серйозних моментів можна згадати хіба що дальній постріл Судакова у поперечину. У ствір же гості не били. А Феєнорд у свою чергу знайшов можливість піти на перерву за розгромного рахунку.

Після прострілу з флангу м'яч потрапив у руку Коноплі і суддя без вагань поставив пенальті. Його реалізував все той же Кокчу, який оформив дубль.

Повне побиття після перерви

По суті, цим роттердамці закрили гру. Одразу після перерви підопічні Слота забили ще раз. На заміну вийшов Джурасек і втратив м'яч в центрі поля.

Віффер доставив м'яч Ідріссі на фланг і той красивим дальнім пострілом змусив Трубіна вчетверте дістати снаряд із сітки. "Гірники" вже кинули грати і дали Уссамі оформити дубль. На 60 хвилині вінгер у схожому стилі знайшов момент для удару і поцілив під поперечину.

Феєнорд було не зупинити, тоді як Шахтар був у прострації. Протягом наступних семи хвилин роттердамці забили двічі ударам здалеку від Джаханбакша та Данілу.

Роттердамці заспокоїлись, хоча могли і добивати гостей ще більше. А Шахтарю все ж вдалось розмочити рахунок. За три хвилини до завершення Матвієнко вивів Келсі сам-на-сам із кіпером і венесуелець проштовхнув м'яч повз Велленройтера. Хоча, звісно, на підсумок це не вплинуло.

Шахтар залишає єврокубки

Таким чином Шахтар з тріском програє Феєнорду і завершує свій євросезон. Враховуючи катастрофічні втрати через війну, донеччани і так стрибнули достатньо високо цього сезону.

Підопічні Йовічевіча громили на виїзді Лейпциг, не програли Селтіку, взяли нічию у матчі з Реалом та на характері пройшли Ренн. Тепер "гірники" сконцентруються на УПЛ, щоб завдяки першому місцю знову опинитися в групі ЛЧ. А за цей євросезон варто все ж подякувати.

ВІдеоогляд матчу Феєнорд – Шахтар: