Ефектно та п'ятою: Ферран Торрес забив першим дотиком після виходу на заміну – відео

Збірна Іспанії розгромила Словаччину у матчі Євро-2020. Один з голів забив Ферран Торрес за хвилину після того, як вийшов на заміну.

Ферран Торрес вийшов на поле на 66-й хвилині. Він замінив Альваро Морату, який в першому таймі не забив пенальті.

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Іспанці тоді ж отримали право на кутовий. Його розіграли Коке, Сарабія та Педрі. Сарабія отримав проникаючий пас у штрафний майданчик, де прострелив вздовж лінії воріт.

Його простріл виявився точно на Торреса, який ефектно п'ятою відправив м'яч точно в ціль.

Відео голу Феррана Торреса