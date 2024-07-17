Переможець Копа Америка під слідством: як у Челсі відреагували на расистський скандал

В соцмережі потрапило скандальне відео святкування гравцями збірної Аргентини перемоги на Копа Америка-2024. Лідер "біло-блакитних" Енцо Фернандес потрапив під диспциплінарне розслідування у своєму клубі.

Футбольний клуб Челсі виступив з заявою про скандальне відео за участю гравця команди Енцо Фернандеса. Футболіст разом з партнерами по збірній заспівав образливу пісню у бік футболістів збірної Франції.

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Офіційна заява від Челсі

У лондонському клубі вважають непримустимим різні види прояву дискримінації. В Челсі почали внутрішнє дисциплінарне розлідування щодо інциденту.

Футбольний клуб Челсі вважає будь-які форми дискримінаційної поведінки абсолютно неприйнятними. Ми пишаємося тим, що є інклюзивним клубом, де раді вітати людей будь-яких культур, спільнот та ідентичностей. Ми визнаємо та цінуємо публічні вибачення нашого гравця та використаємо це як можливість винести урок,

– йдеться у заяві клубу.

Після цього випадку аж 7 французьких легіонерів "аристократів" відписались від Фернандеса в Інстаграмі. Це Крістофер Нкунку, Аксель Дісасі, Бенуа Бадьяшиль, Веслі Фофана та інші.

Півзахисник Челсі та збірної Аргентини Енцо Фернандес у своєму Інстаграмі вже перепросив за свою поведінку.