Ференцварош зазнав чергової поразки у матчі з незарахованим голом Зубкова

Ференцварош 6 лютого вдома приймав Пакш. Господарі сенсаційно були розгромлені суперником.

Фіаско Ференцвароша

Олександр Зубков вийшов у стартовому складі Ференцвароша. Вже на 19-й хвилині за рахунку 0:1 на користь Пакша українець міг зрівняти цифри на табло, повідомляє 24 канал.

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Але гол правого вінгера господарів скасували через офсайд. Після чого суперник Ференцвароша продовжив забивати. Ще по одному м'ячу у першому та другому таймах встановили остаточний рахунок зустрічі 0:3 на користь гостей.

Ференцварош продовжує падіння у чемпіонаті Угорщини. Клуб зазнав вже четвертого фіаско у шести поєдинках. Російський тренер команди Станіслав Черчесов не може налагодити гру Ференцвароша.