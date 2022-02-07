Ференцварош зазнав чергової поразки у матчі з незарахованим голом Зубкова
7 лютого 2022 , 10:10Читать новость на русском
Ференцварош 6 лютого вдома приймав Пакш. Господарі сенсаційно були розгромлені суперником.
Фіаско Ференцвароша
Олександр Зубков вийшов у стартовому складі Ференцвароша. Вже на 19-й хвилині за рахунку 0:1 на користь Пакша українець міг зрівняти цифри на табло, повідомляє 24 канал.
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Але гол правого вінгера господарів скасували через офсайд. Після чого суперник Ференцвароша продовжив забивати. Ще по одному м'ячу у першому та другому таймах встановили остаточний рахунок зустрічі 0:3 на користь гостей.
Ференцварош продовжує падіння у чемпіонаті Угорщини. Клуб зазнав вже четвертого фіаско у шести поєдинках. Російський тренер команди Станіслав Черчесов не може налагодити гру Ференцвароша.
- Після поразки клуб українця продовжує йти другим у турнірній таблиці, відставання від першого місця складає два очки.
- Пакш із 27 пунктами замикає топ-5.