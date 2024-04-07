Скандал в Туреччині: Фенербахче залишив поле на першій хвилині матчу за Суперкубок – відео

Галатасарай без бою став володарем Суперкубка Туреччини. Битва стамбульських команд протривала одну хвилину, після чого футболісти Фенербахче самовільно пішли у роздягальню.

У турецькому футболі розпалюється гучний скандал. Один із грандів Фенербахче погрожує виходом із місцевої Суперліги. Стамбульська команда вже почала бойкотувати місцеві матчі, пише 24 канал.

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Саботаж Суперкубка

"Канарки" мали зіграти матч проти свого головного принципового суперника Галатасарая в Суперкубку Туреччини. Втім керівництво клубу, по суті, відмовилось від можливості поборотися за трофей.

Фенербахче виставив на матч юнацький склад вікової категорії U-19. Ба більше, сама гра протривала всього одну хвилину. Вже на 50-й секунді форвард Мауро Ікарді відзначився голом за Галатасарай.

Як Ікарді забив на першій хвилині:

Одразу після цього футболісти Фенербахче самовільно залишили поле. Суддям залишалось лише завершити гру та присудити Галатасараю технічну поразку.

Фенербахче зніметься з чемпіонату?

Причина такої позиції Фенербахче виникла в середині березня після гри проти Трабзонспора в чемпіонаті. "Канарки" виграли 3:2, але фанати господарів вибігли на поле та застосували фізичну силу до гравців гостей.

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Втім місцева федерація не застосувала жодних санкцій до Трабзонспора. Крім того, Фенербахче звинувачує і суддівський корпус у заангажованості та помилках на користь Галатасарая. Через це "канарки" готові почати процедуру зняття з чемпіонату.

Саме ці дві стамбульські команди ведуть боротьбу за чемпіонство. За сім турів до фінішу сезону Галатасарай випереджає Фенербахче на два очки. Претенденти на золото Суперліги зустрінуться в очній битві у передостанньому турі.