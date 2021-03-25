Фенербахче завершив сезон без поразок, Ягупова вразила Туреччину

Джерело:24 канал
Фенербахче 24 березня переміг Хатай. Баскетболістка збірної України Аліна Ягупова розірвала турецький чемпіонат своєю грою у сезоні.
Протягом всього поєдинку Фенербахче контролював хід гри на майданчику, а в останній чверті знищили суперниць. Аліна Ягупова допомогла господарям завершити сезон без жодної поразки.
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Свій час у матчі отримала одна з лідерок команди українська баскетболістка Ягупова. Українка провела на паркеті 30 хвилин 5 секунд, за цей час вона набрала 20 очок, зробила 5 підбирань та таку ж кількість передач. Також тричі втрачала м'яч, зробила 1 перехоплення та 1 персональний фол.
Капітан збірної України стала другою найкращою баскетболісткою матчу у складі Фенербахче. А загалом за ефективністю у складах обох клубів стала третьою.
Ця перемога стала для турецького гранда 26-ю у 26 поєдинках. Клуб українки не зазнав жодної поразки у сезоні та завершив чемпіонат на першому місці. Ягупова стала однією з найкращих баскетболісток сезону у регулярному чемпіонаті.