Жозе Моуріньо близький до повернення на тренерську лаву: хто хоче запросити "Особливого"

Легендарний наставник не планує залишатися надовго без роботи. Втім цього разу Моуріньо готовий прийняти клуб не з топ-ліги.

Цього року Жозе Моуріньо залишився без роботи. Португальського тренера у січні звільнили з Роми через незадовільні результати в сезоні.

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Моуріньо їде в Туреччину

Схоже, що "Особливий" надовго без роботи не залишиться. Відомий інсайдер Джанлука Ді Марціо повідомляє, що 61-річний тренер близький до домовленості із Фенербахче.

Турки планують найближчим часом узгодити всі формальності із Моуріньо та оголосити про його призначення. Контракт буде розрахований на два сезони.

Наразі тренером "канарок" є ексгравець клубу Ісмаїл Картал. Минулого сезону під його керівництвом команда стала віцечемпіоном Туреччини, набравши аж 99 очок у 38-ми матчах.

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Новий захід в Лігу чемпіонів

Цього сезону Фенербахче гратиме у Лізі чемпіонів, де почне свій шлях з другого кваліфікаційного раунду. Нагадаємо, що Жозе Моуріньо двічі у своїй кар'єрі вигравав ЛЧ.

У 2004 році "Особливий" привів до трофея Порту, а за шість років у 2010-му зробив найкращим клубом Європи Інтер. Також Моуріньо попрацював у Бенфіці, Лейрії, Челсі, Реалі, Манчестер Юнайтед, Тоттенхемі та Ромі. На його рахунку 26 трофеїв.