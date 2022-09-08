Циганков забив гол у ворота Фенербахче ефектним ударом в дотик: відео

Київське Динамо у матчі з Фенербахче в Лізі Європи зуміло зрівняти рахунок завдяки голу Віктора Циганкова.

Динамо пропустило гол у матчі проти Фенербахче у першому таймі після подачі з кутового.

Як це було Реванш починається: Фенербахче виграє перший тайм у Динамо – відео голу

У другому таймі Динамо зуміло зрівняти рахунок. Одна з небагатьох атак київського клубу закінчилася тим, що Буяльський обіграв на лівому фланзі двох суперників, після чого прострелив у штрафний майданчик. Саме туди вбіг Циганков, який пробив в дотик.

М'яч летів в кут воріт, і голкіпер намагався дістатися до нього. Але лише кінчиками пальців зачепив його.

Відео голу Циганкова