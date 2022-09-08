Як Динамо пропустило прикрий гол на 90+2 хвилину у матчі проти Фенербахче та програло: відео

Київське Динамо зіграло свій перший матч в груповому етапі Ліги Європи. Команда на виїзді поступилася турецькому Фенербахче.

Для Динамо та Фенербахче це був третій матч в цьому сезоні. До цього команди грали у кваліфікації Ліги чемпіонів, і тоді за сумою двох матчів Динамо пройшло далі. 8 вересня в матчі групового етапу Ліги Європи Фенербахче взяло реванш за цю прикру поразку.

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Турецька команда забила гол у ворота Динамо в першому таймі після подачі з кутового.

Однак у другому таймі Циганков мало не першим ударом в площину воріт суперника зрівняв рахунок. І все йшло до того, що матч закінчився внічию. І це б продовжило позитивну статистику для Динамо, яке ніколи не програвало Фенербахче на їх полі.

Та на 90+2 хвилині господарі поля таки забили переможний гол. Після потужного вкидання ауту (м'яч закинули аж в штрафний майданчик), Енріке, який до цього забив гол, головою скинув м'яч на дальню штангу. Там ніким не прикритий Батшуаї в дотик потужно з близької відстані відправив м'яч під перекладину воріт Динамо.

Відео голу Батшуаї в ворота Динамо