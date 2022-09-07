Динамо знову зіграє проти Фенербахче: хто цього разу покаже матч киян в Лізі Європи

Київському Динамо випало двічі перетнутися з турецьким Фенербахче в єврокубках. Цього разу команди зіграють 8 вересня матч групового етапу Ліги Європи.

Динамо та Фенербахче між собою зіграли у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Тоді перший матч закінчився без забитих голів, а в Туреччині Динамо перемогло в додатковий час та вийшло у наступний раунд. Відтак турецька команда має "чималий зуб" на Динамо за цю поразку. І 8 вересня намагатиметься взяти реванш сповна.

До теми Фенербахче – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

На відміну від матчів кваліфікації єврокубків, основні етапи турнірів – Ліги чемпіонів. Ліги Європи та Ліги конференцій – мають свого офіційного транслятора. Таким транслятором в Україні є платформа Megogo, яка і викупила права на показ матчів єврокубків.

Тож матч Фенербахче – Динамо можна буде подивитися саме на платформі Megogo. Коментуватимуть цей матч Сергій Лук'яненко та Роберто Моралес. Гра розпочнеться о 19:45.

Перед початком матчу о 19:00 на Megogo буде діяти студія, в якій експерти та ведучі поділяться своїми думками про цей матч.

Показ матчу Фенербахче – Динамо також буде доступний і на платформі Volia TV, де теж офіційно транслюються матчі єврокубків.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Фенербахче – Динамо.