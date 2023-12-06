"Є люди, які готові допомагати Шевченку": легенда Карпат про вибори президента УАФ

Колишній футболіст збірної України Артем Федецький висловився стосовно майбутніх змін в УАФ. Очікується, що вітчизняний футбол очолить володар "Золотого м'яча" 2004.

Наприкінці січня 2024 року Українська асоціація футболу може отримати нового президента. Майже зі стовідсотковою впевненістю можна говорити, що на позачерговому Конгресі оберуть легендарного футболіста та екстренера збірної України Андрія Шевченка.

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Федецький: Шевченко повинен заходити зі своєю командою

Артем Федецького свого часу пограв разом з Андрієм Шевченком у складі збірної України. Також ексгравець Карпат викликався до табору "синьо-жовтих", коли Андрій Миколайович очолив команду.

Тож Федецький поділився своїми очікуваннями від обрання нового президента УАФ. На думку 38-річного ексфутболіста, Шевченко може принести користь українському футболу ще в одній якості.

Зрозуміло, що Шевченко – це авторитетна людина. Він зарекомендував себе насамперед як футболіст, як один із найзірковіших сучасностей, не лише в Україні. А чи спробує серйозно змінити весь цей механізм… Якщо він заходить, то він повинен заходити зі своєю командою. Абсолютно новою та амбітною командою. З тими людьми, в яких він впевнений, що працюватимуть на благо українського футболу. Про щось інше не може бути й мови,

– сказав Федецький.

За словами Федецького, Шевченко повинен прийти з новими ідеями та командою, яка зможе їх реалізувати. За підсумком роботу можна буде зробити висновок про ефективність Шевченка як функціонера.

"Є певний термін. Команда відпрацювала – і що вона виконала, а що ні. Повинен здійснюватись аудит результату роботи. Тому, думаю, потрібен час, не так просто. А чи зможе, чи ні – напевно, якщо призначать, бо ще будуть вибори, Шевченко озвучить свої цілі. Якщо змінить ту вертикаль, яка, як на мене, неправильно працює навіть під час війни. Розуміємо, що насамперед це допомога нашим військовим. Але хлопці воюють, боронячи нас. Вони мають бачити результат якоїсь роботи, що країна не зупинилася, далі рухається, розвивається.

Найголовніше – це команда Шевченка. Наскільки я знаю, є люди, які готові допомагати йому. Це те, що я знаю, але вибачте, не можу поділитися прізвищами", – заявив Федецький.