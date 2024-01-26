"Імпотент": ексгравець збірної України розніс президента УЄФА за його скандальні вислови

Протягом останніх місяців Александер Чеферін зробив чимало заяв, які обурили українське суспільство. Він відкрито підтримував Італію напередодні вирішального матчу проти "синьо-жовтих" за прямий вихід на Євро-2024, після чого вже висловив надію, що на континентальній першості зіграє збірна Боснії і Герцеговини, яка власне й буде суперником України в раунді плей-оф.

Напередодні ж він знову видав неоднозначну тезу. Очільник УЄФА заявив, що дуже стурбований можливою участю України та Ізраїлю на Євро-2024, адже це може викликати провокації через геополітичну нестабільність.

До теми Президент УЄФА стурбований можливим виходом України на Євро-2024: скандальна заява Чеферіна

Федецький розчарований позицією Чеферіна

Такі слова не залишив без уваги колишній гравець збірної України Артем Федецький. Він засудив дивну позицію Александера Чеферіна щодо України та заявив, що це виглядає дуже некрасиво, з урахуванням, що рідна країна президента УЄФА також має гіркий досвід війни:

"Дуже дивно чути такі заяви Чеферіна, оскільки Словенія теж проходила через війну свого часу. Або Хорватія, як розповідав Даріо Срна. Цікаво, що перед матчем проти Італії у кваліфікації на Євро-2024 схожі заяви вже лунали від Чеферіна. Тобто, без Італії Євро-2024 неможливо уявити, а Україна там не потрібна, так виходить з його слів?"

На думку легенди УПЛ, словенець мав навпаки публічно підтримувати Україну, яка захищається від окупаційного війська Росії. А так це виглядає, наче він є ще одним посібником Кремля та систематично ставить палки в колеса українському народу.

Замість того, щоб робити все можливе, щоб підтримати Україну в такий важкий час, і наших військових, і народ України, який завдяки футболу може відволікатися від цих подій, лунає ось таке. У мене, чесно кажучи, немає слів. Так не може бути! З його слів взагалі виходить, що він підтримав військове вторгнення Росії. Висловився, як імпотент, вибачте мені на слові. Так не можна. Гравці збірної України теж це читають, все бачать. Не має права президент УЄФА озвучувати такі тези на загальний розсуд. Це просто нонсенс,

– сказав Федецький.

Зазначимо, що участь у Євро-2024 вже гарантували собі 21 збірна. Ще три путівки розіграють між собою 12 команд, які розбиті на 3 шляхи плей-оф. Україна у півфіналі зіграє проти Боснії і Герцеговини, а у разі успіху фінальну зустріч проведе проти переможця пари Ізраїль – Ісландія. Матчі відбудуться 21 та 26 березня відповідно.