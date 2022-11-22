Зокрема, Федецький розкритикував рішення ФІФА дозволити Росії транслювати ЧС-2022, слова Інфантіно про те, що бойові дії в Україні на час проведення Мундіалю слід припинити, а також прокоментував скандали довкола турніру в Катарі.

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ФІФА й Росія

Колишній футболіст зазначив, що весь світ підтримує Україну. Від ФІФА чекали вольового рішення – дискваліфікації Росії. Натомість реакція зовсім інша.

ФІФА продає права на трансляцію ЧС-2022 Росії. Ми розуміємо, що там тотальна корупція. Тотальна залежність ФІФА від Росії,

– обурився Федецький.

Війна в Україні

Ще більшій критиці він піддав слова Інфантіно про те, що війну в Україні треба призупинити на час проведення турніру в Катарі. Артем звинуватив Джанні в неадекватності і сказав, що ця людина продала б за гроші душу й дияволу.

"Зупинимо війну на місяць? Це як? Тобто, давайте ось тоді мирні люди нехай гинуть, а як буде чемпіонат світу, то хай поживуть, а потім продовжимо. Повний неадекват", – наголосив ексгравець збірної України.

Мундіаль у Катарі

Нагадав Федецький і про ті скандали довкола чемпіонату світу в Катарі. Це й порушення прав людей, і різного роду заборони.

Ми бачили, з якими людськими жертвами будувались там стадіони. Звичайні робітники гинули, а це сприймалось за належне,

– підкреслив колишній футболіст.