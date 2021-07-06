"Король тенісу" розриває Вімблдон: Федерер повторив унікальний рекорд Надаля

Тенісист Роджер Федерер вийшов в 1/4 фіналу Вімблдону. Швейцарець оновив декілька рекордів, одним із них був унікальний результат Рафаеля Надаля.

Оновив рекорд

На шляху до чвертьфіналу Вімблдону Роджер Федерер здолав італійця Лоренцо Сонего. Швейцарський тенісист всуху розгромив суперника 3:0 (7:5, 6:4, 6,2).

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Досвідчений Роджер у 18-те зіграє в 1/4 фіналу. Тенісист став найстаршим учасником п'ятого кола турніру, а також оновив рекорд по загальній кількості виходів у вісімку найсильніших на "мейджорах" – 58.

На другому місці йде Джіммі Конорс – 14 виходів у чвертьфінал. А трійку найсильніших замикають серб Новак Джокович і британець Артур Гор – 12. Відзначимо, що Джокович 50 разів виходив у чвертьфінал на "мейджорах".

Звитяга над італійцем стала для Федерера 105-ю на Вімблдоні. До цього таку ж кількість перемог мав іспанець Рафаель Надаль, який встановив такий показник на Ролан Гаррос.

Суперник Федерера

У чвертьфіналі Федерер зустрінеться з переможцем матчу Хуберт Хуркач (Польща) – Даніїл Медвєдєв (Росія). Поєдинок стартував 6 липня, але був тимчасово призупинений через дощ. На момент паузи перевагу у рахунку мав росіянин 1:2 (2:6, 7:6, 3:6). А недограний четвертий сет – 4:3.

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