Порушників покарають: Федерація футболу Франції не буде йти на поступки гравцям-мусульманам

У Франції відмовилися робити вимушені зупинки в матчах. Футболістам-мусульманам, які граюуть в Англії пощастило більше.

Комісія арбітрів Федерації футболу Франції заборонила робити паузи в матчах під час Рамадану. А от Англійська Прем'єр-ліга готова видозмінити свої правила, аби футболісти мали змогу розговітися.

Варте уваги Автомобіль зробив сальто у повітрі: ексфутболіст Лаціо потрапив у моторошну ДТП – відео

Радикальні рішення

У французьких футбольних лігах є достатньо виконанців, які сповідують іслам. Зокрема ж зірка ПСЖ та збірної Марокко Ашраф Хакімі, який свого часу називав одну з головних причин переходу до стану столичного колектива саме мусульманський паризький муніципалітет.

Та от арбітри не згідні з тим, що Рамадан має вносити зміну в гру. Вони дотримуються думки, що футбольне поле, стадіон, спортзал не є територією для політичного чи релігійного самовираження, а місцем нейтралітету. Тут повинні панувати цінності спорту: рівність, братерство, неупередженість, навчання поваги до судді, себе та інших інші.

До того ж, особа, яка порушуватиме положення, буде притягнута до дисциплінарної або кримінальної відповідальності за будь-які виступи чи виступи політичного, ідеологічного, релігійного чи профспілкового характеру.

Ці перерви не відповідають положенням Статуту FFF. Федерація та її децентралізовані органи, як органи, відповідальні за місію публічної служби, делеговану державою, захищають фундаментальні цінності Французької Республіки та повинні застосовувати засоби для запобігання будь-якій дискримінації чи порушенню гідності особи, зокрема через свої політичні та релігійні переконання,

– йдеться у повідомленні федерації.