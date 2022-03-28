На кошти FAVBET придбано бронежилети, каски, наколінники, балаклави, тепловізори, прилади нічного бачення та багато іншого для захисників України.

Кожен день компанія працює над тим, аби всі співробітники та їхні родини були в безпеці, а Україна мала всю допомогу, яку вона може надати.

Міжнародна кампанія FAVBET підтримує ініціативи благодійного фонду "Повернись живим" з 2021 року, надаючи фінансову допомогу на системних засадах.

Також компанією FAVBET були побудовані логістичні маршрути перевезення гуманітарної допомоги зі Львова до Києва. За період війни було перевезено понад 50 тонн гуманітарного вантажу.

"Ми розуміємо, наскільки зараз важливе своєчасне перевезення товарів першої необхідності, саме тому розробили ланцюжок поставок та за свій рахунок доставляємо його своїм транспортом та водіями", – розповів член наглядової ради благодійного фонду FAVBET Foundation Сергій Ковальчук.

Співробітники на регулярній основі роблять пожертвування на допомогу потерпілим від воєнного конфлікту, а також на волонтерські проєкти, які активно працюють на місці. Наразі вони пожертвували більше мільйона гривень. Але справа не лише у грошах. Кожен третій працівник FAVBET приєднався до волонтерської роботи. Частина з них взяли в руки зброю та зберігають нашу країну у лавах Збройних сил України та територіальної оборони. Компанія надає військове спорядження, необмежену відпустку та фінансову підтримку всім, хто надає гуманітарну допомогу.

Окрім цього, компанія передала для потреб ЗСУ 25 одиниць сучасної комп'ютерної техніки, жорсткі диски, додаткове обладнання для налаштування сучасних мереж зв'язку, засоби гігієни та продукти харчування. Не стали винятком також брендовані повербанки та одяг із сувенірної продукції.

Благодійний фонд компанії FAVBET Foundation, метою якого є створення умов для розвитку дітей та суспільства, тимчасово призупинив всі проєкти та переорієнтувався на допомогу постраждалим в Україні.

"Ми точно знаємо, що перемога за нами. А щоб її пришвидшити – з кожного депозиту відправляємо відсоток на потреби армії. Наші співробітники перебувають у різних куточках України, однак наша діяльність набирає обертів. Де б ми не знаходилися, ми збираємось разом. Так ми допомагаємо Україні своїм талантом та ресурсами. Ми масштабуємо свою участь у кібервійні та будемо боротися до кінця. Віримо в перемогу та в ЗСУ", – заявив Human Resources Director у FAVBET Сергій Кошиль.