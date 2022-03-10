Фасуємо мішки з піском і тягаємо їх до блокпостів, – гравець Вереса зміцнює оборону Кам'янського

Півзахисник рівненського Вереса Микита Полюлях проміняв футбольний м'яч на блокпост. Футболіст допомагає волонтерам та теробороні укріплювати місто під час війни.

Полюлях: Займаємося зміцненням і обороною міста

28-річний півзахисник рівненського клубу вирішив фізично допомогти рідному місту, який готується до нападу російських окупантів. Микита Полюлях зміцнювати блокпости у Кам'янському, що у Дніпровській області.

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Футболіст Вереса розповів, що не може і не хоче сидіти без діла у чотирьох стінах, тому вирішив зайнятись корисною справою. Полюлях носить мішки з піском до блокпоста у місті.

Сидіти вдома в обстановці, що склалася неправильно, та й нестерпно. Вирішив допомогти Батьківщині, ніж міг – фізичною силою. Займаємося зміцненням і обороною міста, фасуємо мішки з піском і тягаємо їх до блокпостів або де ще знадобляться. Будемо тримати оборону Кам'янського!,

– сказав центральний півзахисник.



Полюлях допомагає рідному місту / Фото з інстаграму футболіста

У сезоні-2021/2022 Полюлях провів за Верес 18 матчів, у яких не відзначився результативними діями.

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