Фани збірної заспівали Гімн України – емоційне відео з фанзони
30 червня 2021 , 00:34Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Матч між національними збірними України та Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020 перетворився на справжній трилер. І не дарма – ігровий час закінчився перемогою з рахунком 2:1!
Тим часом українці в усьому світі надсилають хвилі підтримки своїй команді. Зокрема – співають Гімн України.
Дивіться тут Україна – Швеція: онлайн-трансляція матчу Євро-2020
Шалена підтримка збірної України
Ось одне з таких відео – просто з фанзони:
Співали Гімн України й українці на стадіоні у Глазго – з трибун, адже матч України зі Швецією відбувається саме там.
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