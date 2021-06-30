Фани збірної заспівали Гімн України – емоційне відео з фанзони

30 червня 2021 , 00:34
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Джерело:

24 канал

Матч між національними збірними України та Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020 перетворився на справжній трилер. І не дарма – ігровий час закінчився перемогою з рахунком 2:1!

Тим часом українці в усьому світі надсилають хвилі підтримки своїй команді. Зокрема – співають Гімн України.

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Шалена підтримка збірної України

Ось одне з таких відео – просто з фанзони:

Співали Гімн України й українці на стадіоні у Глазго – з трибун, адже матч України зі Швецією відбувається саме там. 

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Автор: Олесь Друкач