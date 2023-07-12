Литовські фанати скандували "Слава Україні" на грі ЛЧ, підтримавши українців у день саміту НАТО

У Лізі чемпіонів розпочалися перші кваліфікаційні матчі. В одному з них литовський Жальгіріс приймав Стругу з Північної Македонії.

У вівторок, 11 липня, відбувся матч першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів у Вільнюсі, де Жальгіріс зіграв унічию зі Стругою (0:0). Там же зараз відбувається і саміт НАТО, де вирішується багато важливих питань щодо майбутнього України та її членства в Альянсі.

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Литва підтримує Україну

Під час матчу, який не видався дуже цікавим, фанати господарів влаштували перекличку між трибунами заповненого стадіону. Вони використовували українські патріотичні гасла "Слава Україні" та Героям слава". Тим самим явно демонструючи підтримку українському народу та підкреслюючи, що Литва хоче бачити Україну в НАТО.

Дивіться відео з підтримкою фанатів Жальгіріса

Зазначимо, що наші великі друзі показують свою підтримку у ці важливі дні не тільки на стадіоні. Вільнюс зараз весь перетворився в місто українських прапорів, зокрема, там курсують автобуси в синьо-жовтих кольорах. Про найважливіші події на саміті можете слідкувати тут.

. Матч-відповідь Струга – Жальгіріс відбудеться 18 липня в Охриді.