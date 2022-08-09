"Забирайся геть, тобі тут не раді": фанати Ворскли виступили проти футболіста, який грав у росії

Полтавська Ворскла оголосила про підписання контракту з захисником Андрієм Кравчуком. Попереднім клубом українського футболіста було московське торпєдо.

Вболівальники Ворскли опублікували звернення, де вони жорстко виступили проти того, що клуб підписав Андрія Кравчука. Все через те, що футболіст грав у росії за московське торпєдо. Туди він перейшов в лютому 2021 року.

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"У той час, коли війна триває дев'ятий рік і десятки людей з нашої трибуни у різних підрозділах ЗСУ боронять Україну від зазіхань московитів, а інші активно допомогають у тилу та забезпеченням наших хлопців, клуб дозволяє собі підписання гравців з, м'яко кажучи, сумнівною репутацією. Ми засуджуємо дії кожного працівника клубу, який допустив появу цієї людини в команді. Ми не терпітимемо жодного гравця, для якого криваві рублі дорожчі за гордість та честь бути українцем", – йдеться в заяві вболівальників полтавського клубу.

До свого повідомлення вболівальники додали перевернуту фотографію футболіста у формі російського клубу.

"Андрію, забирайся геть, тобі тут не раді!", – наголосили фанати Ворскли.

Щодо Андрія Кравчука, то на юнацькому рівні він навчався в академії київського Динамо. Після чого перебрався до Шахтаря. У 2018 році потрапив до молодіжної команди іншої донецької команди – Олімпіка.

Саме в складі Олімпіка він і дебютував в УПЛ. Та в лютому 2021 року вирішив перебратися до росії, де приєднався до торпєдо. Але після повномасштабного вторгнення росії до України 24 лютого 2022 року покинув клуб. І опинився в Англії, де тренувався на базі Манчестер Сіті з резервною командою.