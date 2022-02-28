Фанати влаштували овації Яремчуку: Роман не стримав сліз на фоні прапорів України – відео

Бенфіка 27 лютого зіграла вдома проти СК Віторії у чемпіонаті Португалії. Роман Яремчук вийшов на заміну та вперше приміряв капітанську пов'язку "орлів".

Неймовірна підтримка

Український форвард розпочав поєдинок на лаві запасних. До появи Романа Яремчука на полі рахунок у матчі був вже 3:0 на користь його Бенфіки. Голом відзначився Рамос, а дубль в активі Нуньєса, повідомляє 24 канал.

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Українець вийшов на газон на 61-й хвилині якраз замість автора двох м'ячів. Не встиг нападник збірної України вийти на поле, як на його руку одягнули капітанську пов'язку. Роман не сподівався на такий вчинок команди.

Яремчук з'явився на футбольному полі під шалені овації уболівальників Бенфіки. Фанати "орлів" прийшли на стадіон із українськими прапорами та синьо-жовтими плакатами. Роман оплесками теж подякував трибунах та не зміг стримати сліз.

Уболівальники та команда підтримали Романа у такий складний для його країни час. Найзворушливіший момент у цьому матчі.

Відео моменту з матчу