Суцільна ейфорія: фанати влаштували палку зустріч Довбику перед трансфером у новий клуб

Трансферна сага щодо Артема Довбика добігає свого кінця. Після тижнів невизначеності він прийняв рішення перебратися в Рим.

Форвард Жирони вже прибув до Італії, де має підписати контракт із Ромою. Літак з 27-річним гравцем збірної України приземлився в аеропорту Чіампіно, який розташований за 15 кілометрів від Риму.

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Українця раді бачити в Римі

Там футболіста дуже тепло зустріли вболівальники римського клубу. Фанати "вовків" скандували прізвище Артема Довбика та зі старту продемонстрували свою віру в українського форварда.

Як Довбика зустрічали фанати Роми: дивіться відео

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про домовленість між Жироною та Ромою про перехід найкращого бомбардира Ла Ліги-2023/2024 за 30,5 мільйонів євро та ще 6 мільйонів будуть прописані у вигляді бонусів. За інсайдерською інформацією, каталонці також отримають 10 відсотків від перепродажу.

Зазначимо, що попереду на Артема Довбика очікує медогляд, після якого має відбутися офіційне оголошення про трансфер.