Не зрозуміли тонкого тролінгу: фани Реалу розлютилися на дружину Луніна через Мессі

Уболівальники мадридського Реалу невдоволені дружиною Андрія Луніна Анастасією. Все через жартівливий пост про Ліонеля Мессі.

Дружина голкіпера Реалу та збірної України Анастасія запостила в соціальній мережі відомий мем з Ліонелем Мессі. На ньому зображені капітан збірної Аргентини, який фотографує свою дружину Антонелу Рокуццо разом з Кубком світу.

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Що розгнівало фанів Реалу?

"Те, що ти чемпіон світу, не звільнює тебе від головної місії життя - красиво сфотографувати свою жінку", – йдеться в жартівливому підписі до картинки.

Жартівливий мем з Мессі та його дружиною / фото інстанграм Анастасії Луніної

Проте фанати Реалу не зрозуміли тонкого гумору Анастасії. Їм не сподобалося, що дружина гравця "вершкових" постить Ліонеля Мессі, який тривалий час грав за Барселону – принципового суперника королівського клубу в Ла Лізі.

Фани вирішили, що Анастасія захоплюється дружиною Мессі, а значить і самим аргентинцем. Це викликало полеміку серед мадридистів у соціальних мережах.

Втім, будемо розраховувати, що це непорозуміння не позначиться на становищі Луніна в Реалі. До речі, свій перший матч після чемпіонату світу "вершкові" проведуть 30 грудня. Суперником команди Луніна буде Вальядолід.

Щодо самого Андрія Луніна, то в нинішньому сезоні він зіграв за королівський клуб 6 матчів, з яких у двох відстояв на "нуль".