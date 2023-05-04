Поставили ультиматум: розлючений ультрас ПСЖ прийшов із протестом під віллу Неймара – відео

Уболівальники ПСЖ продовжують публічно висловлювати свої невдоволення виступами команди у поточному сезоні. Цього разу дісталось зірковому бразильцю Неймару.

31-річний лівий вінгер продовжує відновлюватись від травми. Неймар пропускає залишок сезону-2022/2023 через операцію на щиколодці, яку розтягнув у матчі Ліги 1 проти Лілля. Тому бразилець може провести більше часу з вагітною коханою.

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"Неймар, забирайся"

Однак навіть це не дає спокою уболівальникам ПСЖ, які задоволені відношенням Неймара до роботи. Спершу фанати парижан вимагали вигнати бразильця, прийшовши до офісу французького клубу.

Після чого невеликий натовп попрямував до розкішного будинку футболіста. Вже безпосередньо на місці вони продовжили свій мітинг проти Неймара.

Бразилець на власні вуха почув, що фанати вимагають його негайно покинути ПСЖ.

Фанати ПСЖ біля будинку Неймара: дивіться відео

Нагадаємо, що Неймар потрапив під приціл англійського Манчестер Юнайтед.

Зверніть увагу! Неймар виступає за ПСж із 2017-го року, коли перейшов із Барселони. За французький клуб провів вже 173 матчі (118 голів та 77 асистів). Контракт бразильця з парижанами розрахований до кінця червня 2025 року та є пункт пролонгації співпраці ще на один рік. До травми встиг провести у цьому сезоні 29 поєдинків (18 м'ячів та 17 гольових передач).

Також невдоволені фанати вимагають покинути команду Ліонеля Мессі та Марко Вератті. Дісталось головному тренеру команду Крістофу Гальтьє та керівництву клубу. Усі перелічені повинні покинути ПСЖ, як того вимагають уболівальники французького гранда.

Хоча були й серед них ті, які стали на захист Мессі та просять повернути Лео до складу після незапланованої відпустки Ліонеля до Саудівської Аравії. Адже боси ПСЖ усунули аргентинця від команди на два тижні через самовільну поїздку замість тренувального процесу.

ПСЖ ж у сезоні-2022/2023 продовжує боротьбу лише за один трофей. Клуб вилетів із Кубка Франції та Ліги чемпіонів. А його перевага над другим Марселем у Лізі 1 складає лише 5 балів. До закінчення поточного сезону парижанам залишається зіграти 5 матчів.