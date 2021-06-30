У стилі вікінгів: фанати привітали збірну України з перемогою у Глазго – емоційне відео

Збірна України 29 червня сенсаційно пробилась в 1/4 фіналу Євро-2020. Андрій Шевченко вдруге поспіль завдав поразки Швеції.

Одна футбольна сім'я

Українська збірна сенсаційно вийшла у чвертьфінал чемпіонату Європи-2020. Перемогу нашій команді наприкінці другого овертайму приніс нападник Артем Довбик, який вийшов на футбольне поле із лавки для запасних.

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У підсумку – 2:1 перемога України. Однак цієї звитяги не було б без підтримки українських фанатів. Через карантин багато уболівальників не змогли побачити поєдинок на власні очі, тому зібрались перед екранами телевізорів, щоб переглянути зустріч. Але декільком сотням українців таки вдалось потрапити на стадіон у шотландському Глазго.

Після фінального свистка уся команда Шевченка розділила радість разом із фанатами на трибунах. Гравці у ісландському стилі привітали українських уболівальників із перемогою, а фанати оплесками відповіли своїм улюбленцям.

Тепер збірна України спробує створили сенсацію в 1/4 фіналу у грі проти англійців. Матч відбудеться у суботу, 3 липня. Початок зустрічі о 22:00.

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