Фанати палко зустріли дебютний гол Коваленка за Спецію: емоційне відео

Віктор Коваленко відзначився першим голом у футболці Спеції. Уболівальники клубу емоційно зустріли дебютний гол українського футболіста.

Бурхлива реакція фанатів

У твітері Спеції стався справжній вибух після переможного голу Спеції. Красень гол Віктора Коваленка фанати, які заповнили трибуни, зустріли бурхливими емоціями.

До теми Вистрілив з гармати: Коваленко дебютним голом приніс Спеції перемогу – відео

Декільком фанатам таким вдалось зняти відео голу та момент щастя від уболівальників. Саме гол українця приніс Спеції лише другу перемогу у новому сезоні Серії А. Матч завершився перемогою господарів – 2:1.

Реакція фанатів: відео

Віктор забив дебютний гол у новій команді. У цьому сезоні атакувальний півзахисник відіграв за Спецію 3 матчів в усіх турнірах. У чемпіонаті це була друга поява на полі українця. Відзначимо, що у грі проти Салертіни Коваленко ще й асистував у першому взятті воріт суперника.



Коваленко – герой матчу / Фото з twitter.com/acspezia

Коваленко виступає за Спецію на правах оренди. Контракт українця належить Аталанті.