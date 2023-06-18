Ігноруючий форвард: фани, які ледь не очманіли від Голанда, освистали норвежця – біполярне відео

Норвезький нападник, напевне, не звик до того, що вболівальники освистують його. Фанатам не сподобалась поведінка зіркового футболіста.

Ерлінг Голанд викликав гнів норвезьких вболівальників. Нападник відмовився вшанувати футбольних тамтешніх фанатів.

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"Голанд, Голанд"

Збірна Норвегії, за яку виступає Ерлінг, поступилася Шотландії в рамках відбору до Євро-2024 (1:2). Форварду Манчестер Сіті вдалося забити гол у даній зустрічі, проте його колектив все ж виявився слабшим за свого опонента. Не дивлячись на це, низка тамтешніх вболівальників все згуртувалась біля стадіону, аби отримати автограф свого кумира. Юні вболівальники, яких була переважна кількість, почала в один голос вигукувати ім'я форварда, закликаючи того підійти до натовпу фанатів.

Проте Голанд не відреагував на побажання пошановувачів його таланту та просто махнув рукою у їхню сторону, відмовившись бодай своєю увагою втішити вболівальників після поразки від збірної Шотландії. Така реакція Ерлінга не сподобалась фанам, тому ті вирішили припинити аплодувати форварду та почали освистувати зіркового футболіста, продемонструвавши своє невдоволення.

Відео реакції вболівальників:

Зазначимо, що збірна Норвегії посідає 4 місце у кваліфікаційній групі. Норвезький колектив зміг зіграти тільки в одну нічию (зі збірною Грузії) та поступитись у двох зустрічах (Іспанії та Шотландії, яка займає першу сходинку квінтету, вигравши усі три стартові матчі). Норвежці з групи ще не зіграли тільки проти Кіпру.