Фанати Манчестер Юнайтед прорвалися на стадіон перед матчем з Ліверпулем: фото та відео

Фанати англійського Манчестер Юнайтед вийшли на протест проти власників клубу. Вони прорвалися на стадіон "Олд Траффорд" перед принциповим матчем проти Ліверпуля.

Вболівальники Манчестер Юнайтед виступають проти родини Глейзерів, яка володіє клубом. Фанати незадоволені рішеннями, які приймаються. В тому числі і щодо участі команди в Суперлізі, яка так і не відбулася.

Нагадаємо Вболівальники МЮ увірвалися на клубну базу та вимагають зміни власника

2 травня фанати вийшли з протестом на вулиці міста, зібравшись під стадіоном "Олд Траффорд". Саме тут запланований матч проти Ліверпуля. Для МЮ саме ця команда є найбільш принциповим суперником в Англії.

Але протест не закінчився під стінами стадіону. Частина вболівальників таки зуміла прорватися на поле за дві години до початку гри. Відтак матч проти Ліверпуля опинився під загрозою зриву.

Правда згодом фанати таки покинули межі стадіону.

Ще перед тим фанати заблокували вхід в готель, в якому зібралася команда перед грою.

Вболівальники вимагають, щоб родина Глейзерів продала клуб.