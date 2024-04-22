Шокуючий інцидент: у Колумбії під час матчу вболівальник влучив ножем у голову футболіста

Ледь не завершився трагедією матч чемпіонату Колумбії. Одному з гравців ніж, кинутий з трибуни, влучив у голову.

Поєдинок чемпіонату Колумбії між Атлетіко Насьональ та Індепендьєнте Медельїн завершився нічиєю із рахунком 2:2. Однак гра, яка мало кого могла зацікавити за межами Південної Америки, навела шереху в європейських ЗМІ.

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Наприкінці матчу гравець Атлетіко Насьональ Пабло Чепеліні готувався виконати кутовий удар, коли у бік поля невідомий уболівальник кинув ножа з трибун, який влучив йому в голову. Матч було припинено на декілька хвилин, але згодом дограно за згодою обох команд.

"У мене шишка, вона набрякла, трохи болить, трохи кровоточить, але цього недостатньо, щоб треба було накладати шви.

Не хвилюйтеся, це футбольна штука, я до цього звик. Я не бачив, мені сказали, що це ножа, коли я опустив голову, побачив багато монет, пляшок", – зазначив Чепеліні.

На щастя, удар припав рукояткою, а не лезом. Пабло відбувся невеликою раною та шишкою. Головний арбітр запевнив його, що до весілля загоїться, і продовжив матч після невеликої паузи.

32-річний Пабло Чепеліні провів у поточному сезоні 15 матчів у всіх турнірах, відзначившись двома забитими м'ячами.