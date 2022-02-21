Фанати болгарського клубу вивісили синьо-жовтий прапор на трибунах на знак підтримки України

Левскі здобув вольову домашню перемогу над Локомотивом у 20-му турі чемпіонату Болгарії. На трибунах місцевого стадіону замайорів синьо-жовтий прапор.

Підтримали українців

Напередодні поєдинку уболівальники софіївського клубу пройшлись маршем до стадіону, де повинен був відбутись матч. Декілька тисяч фанатів взяли участь у такій акції.

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Під час ходи були феєри, димові шашки. Все виглядалось видовищно. А ось на трибунах болгарські фанати розгорнули синьо-жовтий прапор. Уболівальники вирішили підтримати Україну у непрості для неї часи.



Марш ультрасу Левскі / Фото з фейсбуку Синя Варна

Футболісти Левскі потішили свої фанатів домашньою перемогою з рахунком 2:1. Відзначимо, що суперник вже з 20-ї хвилини грав у меншості після вилучення Мартіна Паскалева. Левскі після звитяги із 29 очками посідає 6-те місце у турнірній таблиці болгарського чемпіонату.

Нагадаємо, що до цього фанати англійського Ліверпуля вивісили український прапор на "Енфілді" на знак підтримки українців.